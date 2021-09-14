В центре Петербурга могут появиться бесплатные парковки для семей с детьми, — сообщает Комтранс

Об этом Комитет по транспорту Петербурга сообщает в своем телеграм-канале.

В Петербурге родилась инициатива о бесплатных парковках в центре города для семей с детьми. 13 сентября ее поддержал народный артист России Михаил Боярский.

«Как житель Санкт-Петербурга и автолюбитель ощущаю острую нехватку бесплатных парковочных мест. Абсолютно правильная инициатива!», — выразил свое мнение Михаил Боярский.

Комитет по транспорту 14 сентября написал в телеграме, что «ведомство прорабатывает возможность реализации данной инициативы».

Сейчас в центре Петербурга бесплатно могут парковаться только многодетные семьи. Родители или опекуны детей могут оформить на свое транспортное средство «парковочное разрешение» и пользоваться им в течение трех лет.