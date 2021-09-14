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В выходные в Петербурге выявили 233 нетрезвых водителей

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© Фото: baltphoto

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В Петербурге в субботу и в воскресенье прошли рейды «Нетрезвый водитель».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге в субботу и в воскресенье прошли рейды «Нетрезвый водитель». Полицейские выявили 233 автомобилиста в алкогольном и наркотическом опьянении.

У четырех водителей ранее уже было правонарушение за езду нетрезвым, поэтому им грозят уголовные дела. Автомобилистам могут дать до двух лет лишения свободы по статье 264.1 УК РФ.

Еще 229 водителей получили первое административное наказание. По статье 12.8 КоАП РФ им дадут штраф  в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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