Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковку

Об этом 10 сентября рассказала пресс-служба Комитета по транспорту.

Петербуржцы могут в течение 10 суток обжаловать штраф от Комтранса, с которым они не согласны. Количество дней исчисляется от момента получения бумажного или электронного постановления об административном правонарушении.

Права петербуржцев помогут защитить в суде общей юрисдикции. Гражданин или его защитник могут пожаловаться электронно через почту или через сайт, а может отдать документы в канцелярию суда.

Так же местные жители могут по почте, через канцелярию или ящик для корреспонденции подать аналогичную жалобу в Комитет по транспорту.

Комтранс присылает штрафы только за неправильную парковку. Если вы получили постановление об административном нарушении то, либо вы нарушили правила парковки рядом с дорожными знаками 3.27-3.30, либо дело в платной парковке.

Ваша жалоба будет рассмотрена либо в течение 10 дней в Комитете, либо в течение двух месяцев в суде.

Подробнее о требованиях к жалобе можно почитать здесь.