На маршрут «Петербург — Выборг» 11–12 сентября выйдут два дополнительных поезда «Ласточка»

Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

На Октябрьской железной дороге в выходные прибавят два дополнительных скоростных поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург — Выборг.

Первый дополнительный поезд №7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53 и будет идти с остановками на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино.

Второй — №7917, поедет из Выборга в 18:35. «Ласточка» совершит промежуточные остановки на тех же станциях и вернется в Петербург в 19:50.

В пресс-службе компании сообщили, что дополнительная пара поездов назначается «в целях улучшения качества обслуживания пассажиров».





