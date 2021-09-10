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«Невский маршрут» за август перевез более 2,5 тысяч петербуржцев и туристов на суднах

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© Фото: Pixabay

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«Агентство внешнего транспорта» подвело итоги месяца работы водного транспорта на Неве.

Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта».

В Петербурге подведены первые итоги работы нового маршрута водного транспорта «Невский маршрут». С 7 августа 2021 года на суднах прокатились 2,5 тысячи человек, большинство из них добиралось до достопримечательностей. 

Чаще всего пассажиры выходили около Кунсткамеры и Адмиралтейства. Большинство людей покупали билеты в выходные и праздничные дни.

Директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская рассказывает, что результаты работы месяца «Невского маршрута» анализируются для того, чтобы сделать водный транспорт наиболее удобным для петербуржцев и туристов.

«Во-первых, мы рады, что в сложное для экономики и транспортной отрасли время запуск нового маршрута состоялся. Во-вторых, нам бы хотелось, чтобы постепенно маршрут стал более востребован у петербуржцев. Мы постарались учесть предыдущий опыт организации городских водных маршрутов и пожелания горожан», — сообщила Бахмутская.

Предложения по улучшению работы маршрута принимаются на сайте, в социальных сетях ПМВТ.РФ и по форме обратной связи на сайте СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» (avt.spb.ru).

Напомним, судна по «Невскому маршруту» курсируют ежедневно с 11 до 19 с интервалом в 30 минут. Остановки на причалах: Мытнинская набережная -  Летний сад -  Петровская набережная - Арсенальная набережная - Кунсткамера - Адмиралтейство.

Цена одной остановки составляет 100 рублей, полный круг для взрослого можно купить за 700 рублей. На водном транспорте действуют социальные льготы.

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