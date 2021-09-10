В Петербурге запустили движение транспорта по Лиговскому путепроводу

В Петербурге завершили строительство лиговского путепровода, который связывает федеральную трассу М-11 «Нарва», Кольцевую автодорогу и дорожную сеть города. Его целью было разгрузить юго-западную часть города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично присутствовал при открытии магистрали. Он торжественно поменял дорожный знак «Въезд запрещен» на символический «Проезд разрешен».

Работы шли два года и были крайне масштабными. Строители расширили магистраль до шести полос, были построены дороги правого и левого направления и демонтирован существующий путепровод.

«Самое главное - сегодня жители Красного Села получили доступную магистраль. И те пробки, которые были на протяжении двух лет, когда стройка шла, и до этого еще несколько лет (...) практически решены», — поделился своим мнением губернатор Петербурга.