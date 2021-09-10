В петербургский квартал «Чистое небо» будет ходить троллейбус № 23

Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В Приморском районе Петербурга маршрут троллейбуса № 23 продлили до нового жилого квартала «Чистое небо». Численность транспорта увеличится на 9 единиц, так что выходить на линию будут 17 троллейбусов.

«В таких районах требуется качественное, современное транспортное обслуживание, с учетом того, что здесь проживают и социально незащищенные слои населения, и многодетные семьи, которые имеют право на льготы» — объясняет решение продлить маршрут пресс-служба Комтранса.

Теперь протяженность маршрута троллейбуса № 23 составляет 18,4 километра, это на 4,4 км больше, так как транспорт станет проезжать от ул. Шаврова до Арцеуловской аллеи.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что горожане просили улучшить инфраструктуру в жилом комплексе.

«Хочу поздравить жителей квартала с появлением на территории нового удобного экологически чистого транспорта», — отметил Поляков.







