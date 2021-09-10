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Для петербуржцев хотят расширить перечень правонарушений в метро

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© Фото: Pixabay

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В Петербурге хотят дополнить Кодекс административных правонарушений города ввести новые штрафы за действия, которые признают незаконными в метро.

На сайте Смольного 9 сентября был опубликован проект про расширение запрета на определенные действия в метрополитене. Его можно посмотреть в разделе антикоррупционная экспертиза.

Петербургские власти хотят расширить список нарушений, за совершение которых в метро будут штрафовать. Например, за культурные, спортивные, политические (включая агитационные), религиозные или другие мероприятия без письменного разрешения ГУП «Петербургский метрополитен» придется заплатить от 1000 до 3000 рублей.

Авторы законопроекта хотят штрафовать на 100-500 рублей тех, кто провозит в метро  «зловонную» ручную кладь или находится в неприятно пахнущей одежде. Такой же штраф грозит тому, кто будет находится в подземке нагим. 

Тем, кто будет доставать упавшие на метрополитен вещи, тоже смогут выписать штраф от 500 до 3000 рублей. Такое же наказание следует для тех, кто открывает двери вагона во время движения и остановок поезда или препятствует их открытиюзакрытию и задерживает отправление поезда.

Такие же санкции будут за использование роликов, самокатов, скейтов и других беспилотников. Аналогично за нанесение надписей, наклеек, рекламных и информационных материалов.

Законопроект должны рассмотреть до 22 сентября.

 

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