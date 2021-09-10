Петербургские автомобилисты с утра стоят на КАД в 10-километровой пробке

В Петербурге с 8 утра 10 сентября пробка на кольцевой автомобильной дороге держится 10 километров.

По данным «Яндекс.Карт», петербургский КАД «стоит» на протяжении 10 километров. При этом, в городе сохраняется 4-5 баллов пробок — это привычный уровень для осеннего утра.

10-километровая пробка на КАД образовалась на внутреннем кольце перед Софийской улицей вплоть до Кудрово. В основном, поток стоит от Шушар, но и в обратную сторону есть затор. Вероятно, причина в ремонтных работах на кольцевой автодороге и ограниченном из-за этого движением на Большом Обуховском мосту. Водители находятся в пробке с 8 утра.

Так же затор есть на Народной улице. По ней водители пытаются объезжать пробку на КАД. Последствия задели и другие улицы в Невском районе, например, Дальневосточный проспект.