Водителям петербургских автобусов повысят зарплату

Об этом 10 сентября сообщил Комитет по транспорту в своем телеграме.

Комтранс проиндексировал зарплаты водителей социальных маршрутов на 7%. За сентябрь 2021 года повышенное среднее жалование работников СПб ГУП «Пассажиравтотранс» станет выше 80 тысяч рублей.

Это мера была предусмотрена бюджетом Петербурга, она «призвана простимулировать работу в транспортной отрасли», — объясняет пресс-служба Комитета по транспорту. В 2022 году зарплаты водителям проиндексируют на 4%.

«Сотрудникам "Пассажиравтотранса" больше чем на инфляцию зарплаты не повышали с 2014 года. После индексации, зарплаты водителей социальных маршрутов смогут конкурировать с заработками негосударственных перевозчиков», — делится своими расчетами Комтранс.