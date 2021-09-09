В четверг утром Петербург встал в 5-балльные пробки

9 сентября утром на карте сервиса «Яндекс.Пробки» большинство петербургских улиц были отмечены желтым цветом.

В Петербурге в 8:20 утра пробки уже достигли 5 баллов. В городе на 60 участках ограничено движение транспорта. Вероятно, одной из причин происходящего являются шесть аварий, которые видны на карте. Дорожная ситуация не изменится как минимум до 14 часов.

На кольцевой автодороге водители стоят на Большом Обуховском мосту, у Шушар, Кудрово, Ржевки. В центре пробки около станций метрополитена: у Петроградской, Гостиного двора и Площади Восстания.

«Красными» остаются дороги у ЦДМ, на площади Мужества, у станции метро «Пионерская». Движение стоит на Заневском проспекте, Народной улице и Володарском мосту.