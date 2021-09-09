Смольный определился с городскими перевозчиками до 2028 года

Об этом 9 сентября сообщил Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

В Петербурге коммерческие перевозчики подписали контракты на обслуживание автобусных маршрутов с 2022 до 2028 год. 20 контрактов на все 347 маршрутов заключило СПб ГКУ «Организатор перевозок».

По итогам закупок по праву обслуживания, перевозчиками стали ООО «Вест-Сервис» (167 маршрутов), АО «Третий парк» (113 маршрутов), ООО «Домтрансавто» (56 маршрутов) и ООО «Такси» (11 маршрутов).

Вместо «коммерческих» маршруток в городе появятся комфортабельные, экологичные автобусы вместимостью не менее 80 пассажиров. Всего к 15 июля 2022 года в Петербурге на дороги выйдет 2801 автобус.

Комитет по транспорту провел расчеты и распределил большие автобусы на самые востребованные рейсы. На направлениях с низким пассажиропотоком будет курсировать транспорт вместимостью от 19 пассажиров.

Новые автобусы будут постепенно заменять маршрутки. Они выйдут на дороги в три этапа: 1 апреля, 1 июня и 15 июля 2022 года. При этом, половину перевозок продолжат осуществлять ГУП «Пассажиравтотранс» (29%) и ГУП «Горэлектротранс» (19,6%).

Ранее, по данным исследования «Росгосстрах» стало известно, что маршрутка — самый опасный вид транспорта. Ежегодные выплаты за травмы, полученные в коммерческом микроавтобусе составили 4,5 миллиона рублей.