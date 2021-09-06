Новый тариф появится на ЗСД в связи с открытием Шуваловской развязки

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

С 10 сентября в Петербурге откроется заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север), заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта и съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с Юга.

«Стоимость поездок до новой развязки с Шуваловским проспектом со стороны Центрального и Южного участков (то есть по наиболее востребованным маршрутам, создающим существенную нагрузку на развязку с Богатырским пр.) устанавливается равной стоимости проезда до Богатырского проспекта, чтобы максимально способствовать привыканию пользователей к новой развязке и разгрузке наиболее востребованной развязки ЗСД», — сообщает пресс-служба компании.

На развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Шуваловским проспектом не изменится стоимость проезда в рамках зональной тарификации. Новая развязка войдет в тарифную зону 3.

Тарифные изменения вступят в силу с 10 сентября 2021 года, но дата официального запуска развязки пока что неизвестна.