В Петербурге запустят дополнительные автобусы на популярных маршрутах

Об этом сообщила пресс-служба комитета по Транспорту в своем телеграме.

Со вторника, 7 сентября «Пассажиравтотранс» увеличит количество автобусов на популярных направлениях. По маршрутам № 1, 7, 11, 31, 33, 130, 134, 210, 300 будет ходить 16 дополнительных автобусов в будни, 13 — в выходные.

От Белорусской улицы, нового ЖК «Цветной город» до проспекта Маршака и обратно запустят дополнительный автобус большой вместимости от «Питеравто». В час пик он поможет разгрузить пассажиропоток и сократить длительность ожидания на остановке.

«Мы следим за пассажиропотоком и своевременно усиливаем количество подвижного состава на особо нуждающихся в этом направлениях», — пишет Комтранс в своем мессенджере.