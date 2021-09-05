Пробка более 10 километров образовалась из-за ДТП на Киевском шоссе

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Сегодня, пятого сентября около 17 часов на 68-м километре трассы столкнулись два автомобиля. Один перевернулся на бок и остановился на обочине, а второй вылетел в кювет. Пострадавших нет.

Свидетельница события пишет в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»: «Шкода» была припаркована на обочине, ее хозяева пошли в лес. «Дедушка на «КИА» сам не понял, что произошло. В шоке был. <...> Первая авария у человека. Мы останавливались, когда всё произошло».

После этого, на подъезде к Гатчине образовалась пробка длинной более 10 километров. По данным «Яндекс.Карт» она тянется от Рождествено до Никольского.