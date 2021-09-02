На правой стороне набережной канала Грибоедова завершён капитальный ремонт

Подрядчик сдал отремонтированный участок Набережной Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин.

Производственное управление «Возрождение» 2 сентября 2021 года завершило капитальный ремонт правой стороны набережной канала Грибоедова. работы велись два года и по плану должны были закончиться только через месяц. Протяженность участка всего 280 метров, но он считается очень трудоемким.

«Объект очень сложный: проблема не только в том, что набережная историческая и работы курирует КГИОП, нам приходилось вести работы под водой, привлекая водолазов. Мы каждый камушек промаркировали, вывезли в мастерскую, где почистили и отреставрировали, а затем вернули на своё место. Конечно, заказчик очень помогал. Надеемся, что город и дальше будет привлекать нас к ремонту транспортных объектов», – объясняет Михаил Клобертанс, генеральный директор АО «ПО «Возрождение».