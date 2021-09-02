На КАД в Петербурге пробка длиннее 10 километров

Дорожный сервис «Яндекса» показывает красным все крупные городские магистрали.

На КАД в Петербурге появилась 11 километровая пробка, потому что на съездах на Софийскую улицу и на Мурманское шоссе одновременно велись ремонтные работы и произошли ДТП.

В Северной столице второго сентября начались пробки. С утра стоит весь город. По сравнению с августом уровень оценки ситуации на дорогах вырос на два балла и составил уже 7. Почти в два раза увеличилось время, которое петербуржцы тратят, чтобы добраться на работу.

Заторы на Октябрьской набережной и Заневском проспекте. Стоят Выборгское шоссе и Парашютная улица. Проблематичными стали Дворцовый мост и мост Александра Невского. Так же водители стоят в заторах около станций метро «Горьковская», «Московские ворота», «Черная речка» и «Нарвская».

Водители задерживаются на проспектах Стачек, Заневском, Косыгина, Индустриальном, Ириновском, Маршала Блюхера и Шафировском. Местами «Красные» Советский проспект, Октябрьская набережная и Софийская улица.

В центре города хуже всего на набережной Фонтанки, Литейном мосту и Садовой улице.