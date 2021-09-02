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Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал отмену коммерческого маршрута К-213

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© Фото: baltphoto

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Маршрут общественного транспорта К-213 будет убран из-за невостребованности.

Об этом сообщает ЗакС.ру.

Маршрут коммерческого общественного транспорта К-213 хотят убрать в рамках запланированной транспортной реформы. Депутаты петербургского парламента попросили Губернатора Петербурга Александра Беглова заменить этот маршрут социальным автобусом, так как местные жители обеспокоены его отменой.

В частности, депутат «Единой России» Алексей Макаров послал Беглову запрос. Он рассказал, что коммерческим маршрутом К-213 пользуются горожане, живущие в Авиагородке и микрорайоне между Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Московским шоссе и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги.  К-213 — это единственный маршрут, который позволяет местным жителям без пересадок ездить до центра Петербурга.

Алексей Макаров сослался на исследование местных жителей, согласно которому у метро Московская выходит не более 30-40% пассажиров. Из этих данных депутат сделал вывод, что метрополитен не сможет заменить маршрут К-213.

Александр Беглов сослался на точное исследование Комитета по транспорту 2019 года. По его данным, большинство пользуется маршрутом К-213, чтобы добраться до станции метро «Московская». Губернатор добавил, что согласно данным на май 2021 у подземки автобус наполняется 20 людьми, хотя вместительность автобуса 70 человек. 

«С учетом изложенного, а также наличия альтернативных транспортных связей восстановление нового социального автобусного маршрута по трассе автобусного маршрута № К-213 или от микрорайона Авиагородок до конечного пункта "Сызранская улица" нецелесообразно», — подвел итог Александр Беглов.

 

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