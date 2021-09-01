В «Ржевке» построят парк для электробусов

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Красногвардейском районе будет открыт парк для электробусов. Подрядчиком стал победитель открытого конкурса АО «Эн-Системс». Ко второму кварталу 2022 года он должен будет закончить проектно-изыскательские работы. Их стоимость составит 199 млн рублей.

Планируется создать парк из 400 электробусов с ночной зарядкой. Это поможет улучшить экологию Петербурга и создаст более 2000 рабочих мест. Электробусы будут ходить в Красногвардейском, Выборгском, Приморском и других районах.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» уже эксплуатирует 10 электробусов с ночной зарядкой и запасом хода в 240 км. Об увеличении количества подобного транспорта впервые заговорили в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году.