В Петербурге открыли движение по Парфеновской улице

Пресс-служба Смольного сообщает, что с 1 сентября стартовало движение от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.
В Петербурге запустили движение по новому участку Парфеновской улицы. До декабря 2021 планируется завершить монтаж камер и датчиков и установить пешеходные ограждения.
Проект направлен на улучшение транспортной доступности новостроек Адмиралтейского района. Живущие там водители смогут пользоваться Московским проспектом и Митрофаньевское шоссе.
Напомним, работы на Парфеновской ведутся с 2019 года. За это время были сделаны: четырехполосный участок дороги, пять остановок, велодорожка и семь светофоров.