В Ленобласти ограничат движение на шести федеральных трассах

В понедельник, 16 августа, в Ленобласти водители придётся снизить скорость из-за ограничений на шести федеральных трассах.



Как сообщается, дорожные работы проведут на:

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенега — граница с Королевством Норвегия. Ограничения скорости будут введены с 08 до 19 часов в обе стороны на 12-179 и 57 км, а также в сторону Петербурга на 134 км.





М-10 "Россия" Москва — Тверь — Великий Новогород — Санкт-Петербург. Скорость ограничат на 593-674 км в оба направления с 08 до 19 часов.





А-120 "Санкт-Петербург южное и полукольцо" Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора. Ограничения введут на 105-149 км в обе стороны. В 8 часов рабочие начнут ремонт дороги и установку дорожных знаков. Работы завершатся в 19:00.





А-114 "Вологда — Тихвин" - ограничение скорости км 479-532 в оба направления. Время с 08 до 19 часов.





А-181 "Магистральная". На 0-30км введут ограничения в обе стороны с 8 часов утра до 20 часов.

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 "Кола". С 08 до 20 часов ограничения скорости введут на 0-78, 0-37, 37-78, 9-98, 44-77 в оба напыления.