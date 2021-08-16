  • 16 Август 2021
USD 14.08.2021 73.4721 -0.0950
USD ММВБ 12:28 73.3953  
EUR 14.08.2021 86.2195 -0.1262
EUR ММВБ 12:28 86.4827  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Ленобласти ограничат движение на шести федеральных трассах

Автор:


© Фото: BaltPhoto

Темы дня

Рабочие займутся устранением деформации обочины, установкой дорожных знаков и нанесением разметки.

В понедельник, 16 августа, в Ленобласти водители придётся снизить скорость из-за ограничений на шести федеральных трассах. 

Как сообщается, дорожные работы проведут на:

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенега — граница с Королевством Норвегия. Ограничения скорости будут введены с 08 до 19 часов в обе стороны на 12-179 и 57 км, а также в сторону Петербурга на 134 км. 

М-10 "Россия" Москва — Тверь — Великий Новогород — Санкт-Петербург. Скорость ограничат на 593-674 км в оба направления с 08 до 19 часов. 

А-120 "Санкт-Петербург южное и полукольцо" Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора. Ограничения введут на 105-149 км в обе стороны. В 8 часов рабочие начнут ремонт дороги и установку дорожных знаков. Работы завершатся в 19:00. 

А-114 "Вологда — Тихвин" - ограничение скорости км 479-532 в оба направления. Время с 08 до 19 часов. 

А-181 "Магистральная". На 0-30км введут ограничения в обе стороны с 8 часов утра до 20 часов. 

 

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 "Кола". С 08 до 20 часов ограничения скорости введут на 0-78, 0-37, 37-78, 9-98, 44-77 в оба напыления. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?
    24.06.21
    Три новые спецверсии Audi A3 Sedan и A3 Sportback доступны в Ауди Центре Витебский

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram