В Петербурге 21 августа состоится велосипедный заезд Gran Fondo, который перекроет ряд улиц

В Санкт-Петербурге, в субботу, 21 августа с 08:00 до 12:00 пройдет шоссейный велосипедный заезд Gran Fondo. Из-за проведения мероприятия ряд улиц в окрестностях Северной столицы будут перекрыты.

Так, в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что из-за велозаезда движение будет ограничено на внутреннем радиусе Репинского путепровода от (Вокзальной ул. к Большому проспекту в поселке Репино), Красноармейской улицы в Зеленогорске (от улицы Состязаний до Объездной), улицы Состязаний в (от Хвойной улицы до Красноармейской), а также Хвойной улицы (от Зеленогорского шоссе до улицы Состязаний) и Зеленогорском шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до Вокзальной улицы в поселке Солнечное.

Кроме того, стоит отметить, что на внешнем радиусе Репинского путепровода и на участке Зеленогорского шоссе от Репинского путепровода до Нагорной улицы для водителей будет организовано двустороннее движение.

Также в ведомстве отметили, что с 08:00 18 августа до 08:00 21 августа будет запрещена остановка на Красноармейской улице (от улицы Состязаний до Объездной), улице Состязаний (от Хвойной улицы до Красноармейской), а также Хвойной улице (от Зеленогорского шоссе до улицы Состязаний) и Зеленогорском шоссе (от проспекта Ленина в Зеленогорске до Вокзальной улицы в поселке Солнечное).