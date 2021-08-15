На участке КАД между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют две полосы

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Севро-Запад» сообщили, что в Санкт-Петербурге на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет перекрыто две полосы проезжей части.

Ограничения на Кольцевой автомобильной дороге будут связаны с дорожными работами по устранению колейности покрытия трассы. Работы продлятся с 18 по 23 августа. В связи с этим, водители не смогут двигаться по третьей и четвертой полосам, на первой и второй – будет ограничение по скорости до 50 км/ч.

Кроме того, на ремонтируемом участке дороги будут установлены дорожные знаки, а также водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.