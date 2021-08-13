Новый "Сапсан" пустят в 2022 году между Петербургом и Москвой

В пятницу, 13 августа, в Морской порт Петербурга прибыл скоростной поезд "Сапсан" нового поколения. Как сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД", состав из десяти вагонов пустят на маршрут в 2022 году.

"Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов «Сапсан», но это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами", — уточнили в компании.

Всего будет 13 ноых поездов. Договор на поставку был подписан еще в 2019 году. Первым на линию между Петербургом и Москвой выйдет поезд от компании Siemens. До выпуска он долден пройти дооборудование и серию испытаний.