В Петербурге на внутреннем кольце КАД перекроют полосу у развязки с проспектом Обуховской Обороны

На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу движения с 1 по 23 сентября. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут проводиться работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции. По второй, третьей и четвертой полосам можно будет проехать с максимальной скоростью 50 километров в час.

"Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий", — начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Генподрядчиком выступает ООО "ЕвроТрансСтрой". Сроки ремонта могут быть скорректированы с учетом погодных условий.