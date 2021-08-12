На участке КАД между Обуховской и Софийской перекроют две полосы

Две полосы КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей перекроют с 17 августа до 14 сентября, в связи с заменой деформационных швов.

Третью и четвертую полосу перекроют с 17 по 31 августа, а с 1 по 14 сентября автомобилисты не смогут проехать по первой, второй и полосе безопасности.

"На период перекрытия полос по оставшимся свободным для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч", – сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ремонт будет проходить на участке с 58 по 59 километр внутреннего кольца. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Вести их будут круглосуточно, в три смены.