ГАТИ введет новые дорожные ограничения в Петербурге

В Петербурге ограничат движение на трех улицах с 7 августа. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В Калининском районе ограничат движение транспорта от улицы Карпинского до улицы Руставели с 7 по 18 августа. Работы проведет ООО "ЭнергоСеть".

С 7 по 29 августа из-за прокладки водопровода ограничивается движение в Петроградском районе от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы. На объекте будет работать ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Также перекроют участок от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука из-за ремонта дорожного покрытия с 9 августа по 9 сентября. А 22 августа полностью перекроют движение по Полевой улице от Петрозаводского проспекта до дома № 26, литера А.