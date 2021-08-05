Нарушителей парковки будут искать в трех районах Петербурга

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал новый график патрулирования улиц. С 5 по 8 августа нарушителей парковки будут искать в Центральном, Калининском и Приморском районах, а также в Петергофе.

По сообщению Комтранса в Telegram-канале, автомобили нарушителей будут эвакуировать в зоне действия дорожных знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена".

Автомобилистов просят оставаться внимательными и обращать внимание на знаки в местах планируемой парковки.

Нарушителям может грозить штраф в размере 3 тысяч рублей, а также им придется оплатить услуги эвакуатора — 3 004 рублей.



