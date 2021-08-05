Между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы

С 6 по 10 августа перекроют две полосы движения на участке КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрытие будет связано с дорожными работами по устранению колеи. На третьей и четвёртой полосах ограничат движение до 50 км/ч.

Также 9 августа с 21:00 до 10 августа 21:00 полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на Софийскую улицу для устранения колейности.