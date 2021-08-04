В выходные августа пустят дополнительные ласточки

В августе Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные поезда "Ласточка" на выходные дни. Они будут курсировать между Финляндским вокзалом и Выборгом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

"В выходные дни 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 августа 2021 года назначаются дополнительные пригородные поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг Октябрьской железной дороги: п. №7917 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 11:53 — Выборг 13:08; п. №7920 Выборг 18:35 — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 19:50", — говорится в сообщении.

Билеты можно будет приобрести через кассы или мобильное приложение. Перевозчик напоминает, что из-за неблагоприятной эпидемической ситуации необходимо носить средства индивидуальной защиты.