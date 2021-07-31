Этап проектирования улично-дорожной сети Кронштадта завершен

В ходе объезда Кронштадта Комитет по развитию транспортной инфраструктуры доложил губернатору Александру Беглову о начале модернизации улично-дорожной сети.

Председатель комитета Андрей Левакин сообщил о завершении этапа проектирования расширения сети на острове. Первые конкурсы на проведение работ будут объявлены в августе 2021 года, начало строительства — в 2022 и завершение всех работ — в 2024 году.

"Транспортная система — она самая важная сегодня для Кронштадта. Такой крупномасштабный проект, который реализуется здесь министерством обороны и городом, он суперкрасивый, хороший, востребованный. Развязка обязана здесь быть. Это дает возможность расширить улично-дорожную сеть в Кронштадте", — заявил Александр Беглов.

Предположительно, развязка въезда в Кронштадтский район с КАД, а также Кронштадтское шоссе расширят до четырех полос. Объединят Цитадельское шоссе и КАД.

Средства поступят из федерального и регионального бюджетов.

Также глава города уже посетил новый парк "Остров фортов". Первую часть парка открыли еще в прошлом году. В ней расположены 150-метровая аллея, "Сад памяти", "Маяк памяти", панорамные качели. Вторую часть торжественно открыли в День военно-морского флота. Теперь жители и гости могут посетить пляжный комплекс, рекреационную зону и детскую площадку.