В Петербурге досрочно начнут второй этап ремонта дороги на Мурманском шоссе

Во вторник, 27 июля, дорожные рабочие приступили к восстановлению покрытия на нескольких участках Мурманского шоссе под Петербургом на федеральной трассе Р-21 "Кола". Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ко второму этапу ремонта трассы — на участке с 22-го по 39-й километр — планировали приступить в 2022 году, но решили завершить раньше, чтобы не создавать пробок следующим летом.

Первый этап практически завершили. Работу провели на участках км 40 – км 51 от Синявино до Ладожского моста и км 12 – км 22 в оба направления от КАД до Разметелево.

Пока идут последние ремонтные работы, на шоссе стоит ограничение скорости в 50 км/ч.