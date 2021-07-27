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В Песочном временно ограничат движение транспорта

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© Фото: Baltphoto

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В Ленобласти из-за дорожных работ изменятся маршруты автобусов.

В поселке Песочный по Ленинградской улице временно ограничат движение транспорта в три этапа. При этом возможность проезда к Рентгенорадиологическому институту будет сохранена. 

Как сообщает "МК в Питере",  в рамках первого этапа с 3 по 6 августа автобусы №109, 109Б и К-259 будут работать от станции метро «Озерки» по Песочному шоссе и Ленинградской улице, в обратном направлении по Советской улице через Сертолово и Выборгское шоссе. Автобус № 109А будет ходить на участке от метро «Озерки» до Рентгенорадиологического института.

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

7 августа начнут второй этап дорожных работ. На Ленинградской улице перекроют полосу движение в направлении к Санкт‑Петербургу — от Советской улицы и до Песочного шоссе. КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

А также в рамках третьего этапа 9 августа нельзя будет проехать перекресток Ленинградской и Советской улиц — автобусы пойдут по ближайшим прилегающим улицам. 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

Подробнее об измененных маршрутов автобусов на время дорожного ремонта можно ознакомиться на сайте Комитета по транспорту. 

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