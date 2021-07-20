Съезд КАД с Пулковского шоссе перекроют

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе из-за ремонтных работ на две ночи подряд перекроют съезд №2.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь с 27 на 28 июля с 21:00 до 6:00 и с 28 на 29 июля на 68-м километре КАД будет полностью перекрыт для движения транспорта.

"В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД", — передают в сообщении.

Работы проведет ООО СПК «Зелёный город».