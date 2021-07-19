На КАД участок между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют

В Петербурге с 22 по 31 июля на участке КАД между Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы. Ограничения связаны с ремонтными работами, на участке будут устранять колейность.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобилисты смогут проехать по третьей и четвёртой полосам, однако на этом участке будет ограничен скоростной режим до 50 километров в час.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть внимательными, планируя свой маршрут заранее.