В Петербурге заработали новые фоторадары

В понедельник, 19 июля, в Петербурге начали работать новые камеры контроля скорость. Всего установили 115 фоторадаров по 96 адресам.

Как сообщили в Смольном, число новых комплексов контроля скорости планируется увеличить в два раза до конца 2021 года. Сначала установят 240 новых камер на 170 аварийно-опасных участках, затем еще 40 на перекрестках.

"Обеспечение безопасного движения и снижение травматизма – общая задача органов власти любого уровня. Правила должны соблюдать все участники дорожного движения. Беспристрастная фиксация камерами поможет выявить нарушающих скоростной режим. Город и дальше будет продолжать работу в этом направлении", – сообщил губернатор Александр Беглов.

Главная задача установки комплексов — снизить аварийность. По данным ГИБДД, в Петербурге происходит до 200-300 ДТП каждый день. В прошлом году в результате автомобильных аварий погибли 219 человек, 6071 пострадали.