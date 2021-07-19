Движение по Планерному путепроводу ограничат из-за ремонтных работ

С 20 по 21 июля в Петербурге введут новые ограничения транспорта из-за ремонтных работ.

Как сообщает ГАТИ, с 11 часов вечера 20 июля до 11 вечера 24 июля и с шести утра 26 июля до шести утра 7 августа будет ограничено движение транспорта по Планерному путепроводу. ООО «Артстройгрупп» будет менять дорожное покрытие.

ООО «Инженерная Платформа» на Ковенском переулке продолжит прокладывать теплосеть. Водители не смогут проехать с 21 июля по 15 октября от улицы Радищева до улицы Маяковского. Также с 21 по 27 июля будет перекрыто движение на улице Чехова у дома № 9.