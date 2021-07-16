В Курортном районе Петербурга проверят припаркованные автомобили

В выходные, 17 и 18 июля, машины парковочной инспекции проверят наиболее загруженные адреса Курортного района. Их главая задача — зафиксировать нарушения в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 «Остановка" и "Стоянка запрещена».

Комитет по траснпорту планиурет обеспечить порядок в курортной зоне и ликвидировать хаотичную парковку, чтобы организовать удобный проход к местам отдыха