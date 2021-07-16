Движение транспорта перекроют в трех районах Петербурга

В Петербурге с 17 июля на улицах Центрального, Выборгского и Калининского районов будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГАТИ, движение ограничат по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцова с 17 по 19 июля. Также с 17 июля по 20 сентября перекроют проезд по Новолитовской улице от Диагональной улицы до дома 11, лит. До 30 сентября рабочие начнут прокладывать водопровод на Тихорецком проспекте на участке от Северного проспекта до улицы Веденеевабудет.