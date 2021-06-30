С 1 июля парковку можно будет оплатить в мобильном приложении "Сбербанка"

Петербургский Комитет по транспорту подписал соглашение с банками об оплате парковок в банкоматах и в мобильном приложении. Новый формат оплаты будет доступен горожанам уже с 1 июля. Об этом сообщило “МК в Питере”.

«Городской центр управления парковками подписал соглашения со Сбeрбанком и банком ПСКБ об оплате парковки с помощью банкоматов и мобильного приложения», – отметили в пресс-службе Комтранса.

Нововведение позволит петербуржцам быстро и удобно оплачивать услуги парковки вместо прежних поисков паркоматов и скачиваний приложений со сложной аутентификацией. Для комфорта горожан в Комитете по транспорту подготовили памятки по пользованию новой системой платной парковки.

Теперь для оплаты нужно зайти в знакомый каждому раздел “Платежи” в мобильном приложении Сбербанка, а для пользователей банка ПСКБ процедура будет такой же. При оплате необходимо указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. При этом комиссия будет взиматься по тарифу банка