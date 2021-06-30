За первый день принятия полномочий по регулированию нарушений парковки выявили 32 нарушений

Со вторника, 29 июня, Комитет по транспорту получил полномочия по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. По прошествии первого рабочего дня представители отчитались о результатах. Об этом сообщает пресс служба Смольного.

Так, за минувшие сутки было составлено семь административных протоколов по факту нарушения правил парковки. 32 автомобиля отправили на штрафстоянки.

Как сообщает Алексей Гончаров, зампред Комитета, петербуржцы смогут оставлять заявки о замеченных нарушениях на улицах и дворах города, на каждое обращение будут выезжать специалисты.