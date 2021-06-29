С 2 по 21 июля в Петербурге перекроют несколько улиц

В центре Петербурга перекроют проезд по нескольким улицам в связи с размещением болельщиков на фан-зоне. Изменения вступят в силу уже со 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, проезд по набережным реки Мойки и канала Грибоедова, по Конюшенной и Дворцовой площадям, по переулкам Конюшенный и Шведский, а также по Царицынскому проезду, по Большому Конюшенному и Певческому мостам. Ограничения будут действовать с 2 по 11 июля.

Кроме того, движение транспорта ограничат по Кирпичному, Мошкову, Круглому и Аптекарскому переулкам, а также по Большой Морской и Миллионной улицам. Изменения вступят в силу с 2 по 3 июля, а затем будут действовать с 6 по 7 июля и 11 июля.