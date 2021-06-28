С 29 июня Комтранс Петербурга будет штрафовать нарушителей парковки

С 29 июня Комитет по транспорту Санкт-Петербурга получит полномочия следить за соблюдением парковки автомобилистами, а также штрафовать водителей за ее нарушение. В связи с этим, в ведомстве решили напомнить петербуржцам о правилах стоянки на территории Северной столицы.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов сообщил, что со вторника, 29 июня, Комтранс начнет следить за тем, как и где жители Северной столицы оставляют свои транспортные средства. На борьбу с нарушителями будут брошены все силы.

«Теперь с интервалом в 15-20 минут в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» будут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией. Делаем упор на стационарные камеры – они фиксируют ситуацию раз в минуту», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Соколов.

Также замглавы города отметил, что «Культурной столице — культуру соблюдения ПДД».

Основной целью Комитета по транспорту и таких нововведений является увеличение приоритета к общественному транспорту, а также разгрузка дорог.