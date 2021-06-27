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Возвращавшиеся в Петербург дачники застряли в пробке на Московском шоссе

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© Фото: baltphoto.ru

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Застой образовался на участке трассы от поворота на Подолье до садоводства Восход.

В связи с аномальной жарой в Санкт-Петербурге многие жители отправились отдыхать к себе на дачи. Однако в воскресенье, 27 июня, возвращавшись с отдыха, многие дачники столкнулись с проблемой, и попали в 18-километровую пробку на Московском шоссе.

Застой на дороге произошел на участке трассы от поворота на Подолье до садоводства Восход. Сервис «Яндекс.Пробки» показал, что пробка растянулась примерно на 18 километров. Также сообщается, что на этом участке произошло несколько ДТП.

Кроме того, сообщается, что на трассе до сих пор проходят дорожные работы.

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