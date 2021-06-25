С 1 июля на станции “Проспект Просвещения” начнет капремонт

В Петербурге изменится график работы одного из вестибюлей метро на севере города. Изменения коснутся станции “синей” ветки - “Проспект Просвещения”. Причиной станут ремонтные работы на эскалаторе до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба ГУП “Петербургский метрополитен”.

В связи с началом ремонтных работ будет ограничен вход на станцию метро по рабочим дням с 07:45 до 08:45. К нормальному режиму работы станция метро “Проспект Просвещения” вернется к 1 сентября 2021 года.

При этом руководство петербургской подземки отметило, что будет учитываться пассажиропоток, а значит при необходимости работы будут останавливать и запускать горожан в вестибюль.

Напомним, сегодня ночью метро в Петербурге будет работать круглосуточно.