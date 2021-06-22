К 2028 году в общественном транспорте Петербурга появятся кондиционеры

В Петербурге продолжают развивать общественный транспорт. В рамках программы развития СПб ГУП "Горэлектротранса" в наземном транспорте появятся кондиционеры. На данный момент ими оснащены лишь 54% троллейбусов и 8% трамваев. Об этом сообщает пресс-служба “Горэлектротранса”.

Кроме того, увеличится объем нового общественного транспорта. В городе появятся 587 троллейбусов и 629 новых трамваев. Причиной нововведения, в частности, стали жалобы петербуржцев на духоту в транспорте.

В городе держится аномальная жара всю неделю. Однако синоптики обещают в июле и августе спокойную температуру в рамках нормы или превышения на 1-2 градуса.