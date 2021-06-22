Утренние пробки превысили норму на 1-2 балла

Утро в Петербурге началось с больших заторов. Одним из виновников стал Троицкий мост, который внезапно перекрыли в обе стороны с 8 утра. На данный момент движение по направлению к Петроградской стороне возобновили. Однако в других частях города пробки еще остались. Об этом сообщает сервис “Яндекс.Пробки”.

Согласно данным сервиса, к 10 утра загруженность дорог в городе снизилась до 5 баллов, однако показатель все равно выше обычного на 1-2 балла. На данный момент остались заторы на Каменноостровском, где на 2 км растянулась пробка от Большого проспекта, а также заторы на Литейном мосту и подъездах к нему. Кроме того, в городе сложно проехать

Напомним, вторая часть моста останется закрытой до 23:59 26 июня.