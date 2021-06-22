Неожиданно для петербуржцев перекрыли проезд по Троицкому мосту

С 8 утра в городе закрыли проезд по Троицкому мосту. Петербуржцев ранее не предупреждали о закрытии переправы. Вероятно, до конца 26 июня мост останется недоступным для проезда. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Троицкий мост является главной переправой для проезда в центр города с Петроградской стороны. Заранее информации от комитета транспортной инфраструктуры информации о закрытии переправы не поступало. Согласно “Яндекс.Пробкам”, движение на Петроградскую сторону закрыто до 26 июня 23:59.

Напомним, в ночь на 26 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников “Алые паруса”.