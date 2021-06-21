Из-за жары общественный транспорт Петербурга перешел на новый режим работы

Петербургский общественный транспорт перешел на новый формат работы. Причиной изменений стала аномальная жара, которая усиливается ежедневно. В связи с этим троллейбусы и трамваи перейдут на низкоскоростной режим движения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, 21 июня, в понедельник, в ГУП "Горэлектротранс снизили скорость движения общественного наземного транспорта во избежании повреждений контактной сети и деформации рельсов.

Кроме того, в режиме повышенной готовности начнут работать объекты инженерно-энергетического комплекса. В частности, рядом с ними нельзя будет проводить любые работы - разрешаются только аварийно-восстановительные.

Напомним, 19,20 и 21 июня в городе фиксируют температурные рекорды.