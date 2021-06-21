В ночь на 22 июня метрополитен продолжит работу

Метрополитен Петербурга будет работать круглосуточно в ночь на 22 июня. Кроме того, дополнительно по городу будут курсировать трамваи, автобусы и троллейбусы. Это связано с матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится 21 июня в петербурге.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, ночью запустят наземный транспорт, который будет двигаться с интервалом в 15-20 минут. Наземный транспорт будет курсировать до двух часов ночи.

Сегодня состоится матч между сборными Финляндии и Бельгии. Матч начнется в 22 часа на стадионе Крестовского острова. Кроме того, в это время пройдет матч Россия — Дания, который станет решающим для нашей сборной.